Один из мировых лидеров по производству складской техники представляет штабелер Komatsu, способный значительно облегчить ручной труд при необходимости:

многоярусного штабелирования

размещения груза на стеллажах

перемещения товара на небольшие расстояния до 50 м

погрузки или разгрузки грузового автотранспорта

Штабелер выполняет те же функции, что и погрузчик. Отличием от погрузчика является отсутствие противовеса и наличие опорных лап для предотвращения опрокидывания.

Все операции, выполняемые штабелером, электрифицированы и сводят к минимуму нагрузку на оператора. Электрический двигатель 1-1,2 кВт, а также двигатель гидронасоса 2,2-3,0 кВт усиливают крутящий момент и, соответственно, скорость передвижения машины и подъема груза. На штабелеры установлены стандартные аккумуляторные батареи напряжением 24В, которые самозаряжаются с помощью зарядного устройства и не требуют участия оператора, обеспечивают длительную, беспрерывную работу и функционирование автоматики.

Штабелеры Комацу представлены моделями с общими характеристиками:

грузоподъемность – 1050 – 2000 кг

сопровождаемый тип управления

длина с рабочим органом (вилы), мм – 789-1012

ширина, мм – 738-860

подъем груза на высоту — 1510-4100 мм

скорость движения – 6-8 км/час

Небольшие габаритные размеры позволяют штабелеру очень хорошо и производительно работать в узких рабочих коридорах от 2,5 м.

Сочетание стали и ударопрочного пластика усилило корпус от механических воздействий. Колесам не страшен мокрый или скользкий пол благодаря мягкому полиуретановому исполнению. Для устранения попадания мелких предметов на оператора на мачтах установлена защитная сетка.

Штабелер Коматсу имеет простое и удобное управление, не требующее специальных знаний от оператора. Имеется система самодиагностики с набором кодов ошибок, которые могут возникнуть при работе. Ручка управления находится сбоку и не мешает оператору при обзоре пространства. На ней же расположены элементы управления и кнопка аварийной остановки. У штабелера по сравнению с другой складской техникой такая же производительность, но при более низкой цене. Он экологичен, не производит выхлопов газов, компактен. Приспособлен к условиям российского рынка и обладает большим ресурсом: работает при низких температурах, на разных покрытиях, выдерживает продолжительные смены.